Sabaf Technology and Safety präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sabaf Technology and Safety hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Sabaf Technology and Safety hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sabaf Technology and Safety im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 69,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at