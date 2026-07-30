Safe Bulkers präsentierte Quartalsergebnisse

Safe Bulkers hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 87,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 33,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at