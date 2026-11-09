Safello Group Registered legte Quartalsergebnis vor

Safello Group Registered hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,43 Prozent auf 98,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Safello Group Registered 168,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at