Saffron Industries legte Quartalsergebnis vor

Saffron Industries stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,17 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saffron Industries 0,600 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Saffron Industries im vergangenen Quartal 15,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 38,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saffron Industries 24,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at