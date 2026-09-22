Sinner Aktie
WKN: 724100 / ISIN: DE0007241002
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22.09.2026 17:55:28
Saint, sinner or feminist icon: How Mary Magdalene's image evolved through time
From "Apostle of the Apostles" to prostitute, Mary Magdalene has been assigned a wide variety of roles, as a new exhibition shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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