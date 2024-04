Saint-Gobain-Aktie springt an: Zuversichtlich trotz Umsatzrückgangs

Die Margenprognose für 2024 aber bestätigte Saint-Gobain

Der Umsatz ging in den ersten drei Monaten des Jahres auf 11,36 Milliarden Euro zurück, von 12,41 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Konsens nur mit 11,26 Milliarden Euro gerechnet. Auf flächenbereinigter Basis ging der Umsatz um 5,8 Prozent zurück, und zwar sowohl aufgrund niedrigerer Preisen als auch geringerer Mengen.

Das Unternehmen bestätigte sein Ziel im laufenden Jahr eine zweistellige operative Marge zu erzielen, rechnet aber weiterhin mit einer schwierigen ersten Jahreshälfte in einigen seiner Märkte, insbesondere in Europa.

Saint Gobain nach Zahlen deutlich im Plus

Papiere von Saint-Gobain legen nach den Zahlen am Freitag deutlich zu. Zeitweise gewinnt der Wert an der EURONEXT in Paris 5,74 Prozent auf 74,44 Euro. Er stieg damit wieder in den Bereich der Jahreshochs aus dem April, nachdem die Aktie des Baustoffkonzerns in den vergangenen Wochen nachgegeben hatte.

Die Analysten von Davy Research sprachen von einem soliden ersten Quartal. Das Zahlenwerk habe zwar nur wenig Überraschungen gebracht, doch habe es das günstige Verhältnis von Preisen zu Kosten unterstrichen. Damit hätten sich die gesunkenen Energie- und Rohstoffkosten positiv ausgewirkt.

Der Markt konzentriere sich angesichts der unspektakulären Zahlen auf die Aussagen des Managements, wonach das Schlimmste hinter dem Unternehmen liege, hieß es von Jefferies. In Hinblick auf die Entwicklung von Absatzmengen und Margen sei der Quartalsbericht zuversichtlich.

