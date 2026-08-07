Saint Marc legte Quartalsergebnis vor

Saint Marc hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,60 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,06 Milliarden JPY – ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saint Marc 21,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at