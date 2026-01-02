Saks Aktie
WKN: 883503 / ISIN: US79377W1080
|
02.01.2026 21:48:24
Saks C.E.O. Steps Down as Company Struggles to Pay Down Debt
Saks Global’s executive chairman, Richard Baker, is taking over the luxury retailer he created with the 2024 acquisition of Neiman Marcus and Bergdorf Goodman.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
