SAKURA Internet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAKURA Internet präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren -8,110 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SAKURA Internet 11,13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at