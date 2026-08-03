SAKURA KCS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAKURA KCS präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAKURA KCS 4,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at