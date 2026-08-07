Sakura Rubber legte Quartalsergebnis vor

Sakura Rubber hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 256,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -47,900 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 2,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at