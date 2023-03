Salesforce Aktienanalyse: Gute Zahlen und starke Prognose sorgen für Kurssprung - Vorwochengewinner Dow Jones

Salesforce Aktienanalyse: Gute Zahlen und starke Prognose sorgen für Kurssprung - Aktuelle Analysen und Charttechnik





Salesforce betreibt eine führende Customer Relationship Management (CRM)-Plattformen, die Unternehmen dabei unterstützen, bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Optisch gewährt die Software eine 360-Grad-Ansicht über jeden Kunden und bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud und mehr, die Unternehmen dabei helfen, ihr Kundenengagement und ihre Effektivität zu steigern.





Das Produkt zeichnet sich als eine cloudbasierte Plattform aus, was bedeutet, dass alle Daten und Anwendungen in der Cloud gespeichert und ausgeführt werden. Dies symbolisiert auch das Firmenlogo und verschafft den Unternehmen Flexibilität und Skalierbarkeit. Technisch gibt es zudem eine umfassende API, die es Unternehmen ermöglicht, Salesforce mit anderen Anwendungen zu integrieren.





Salesforce hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Die Plattform wird von Unternehmen jeder Größe und Branche eingesetzt, von kleinen Start-ups bis hin zu großen multinationalen Konzernen. Einige Einblicke gewähren wir Ihnen im Video und haben danach die spezifischen Bewegungen zu den Quartalszahlen im Blick.





Die Salesforce-Aktie notiert an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol "CRM" und ist im Dow Jones gelistet. In den letzten Jahren gab es eine beeindruckende Entwicklung und zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung sowie in Akquisitionen, um sein Produktportfolio zu erweitern. Der Aktienkurs von Salesforce hat zudem von der wachsenden Nachfrage nach Cloud-Computing-Lösungen und von der allgemeinen positiven Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Hier waren Anleger und Investoren, die wir im Ansatz einmal darstellen, sehr gespannt auf die jüngsten Zahlen.





In Summe konnte Salesforce an der Börse überzeugen und damit auch im Aktienkurs ein neues Halbjahreshoch erreichen. Wie sich dies mittelfristig in den Chartverlauf einfügt und wie die Zahlen genau ausfielen, erörtern wir in diesem Video mit Roland Jegen und einem Blick auf das Freestoxx-Tool.





Das Video zur Salesforce Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Salesforce das Thema des Tages, anbei das Video:



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.