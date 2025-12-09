Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
09.12.2025 14:00:00
Salesforce integriert Informatica in seine Datenplattform
Salesforce schließt die Übernahme von Informatica ab und stärkt damit seine Datenplattform für vertrauenswürdige, kontextbasierte Unternehmens-KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
