SaltX Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SaltX Technology hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SaltX Technology ein EPS von -0,120 SEK in den Büchern gestanden.

SaltX Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,9 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4085,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at