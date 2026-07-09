ThyssenKrupp Aktie

ThyssenKrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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09.07.2026 12:57:39

Salzgitter wird Alleineigentümer von HKM

DOW JONES--Salzgitter wird alleiniger Eigentümer der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Wie der im MDAX notierte Stahlkonzern mitteilte, hat er sich mit Thyssenkrupp Steel Europe und Vallourec abschließend darauf verständigt. Die beiden Mitgesellschafter hatten bereits angekündigt, sich aus dem gemeinsamen Joint Venture zurückziehen zu wollen. Salzgitter wolle das integrierte Hüttenwerk mit einem klaren Plan und voller Ausrichtung auf die grüne Transformation fit für die bevorstehenden Herausforderungen machen, hieß es nun.

Geplant sei, dass statt aktuell rund 3.000 langfristig nur noch etwa 1.000 Menschen bei HKM beschäftigt sein würden. "Ohne diesen schmerzhaften Stellenabbau hätte die Salzgitter AG die alleinige Übernahme nicht vollziehen können", erklärte das Unternehmen. "Die Alternative wäre eine komplette Schließung des integrierten Hüttenwerks in Duisburg gewesen."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 06:57 ET (10:57 GMT)

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