:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.11.2025 10:43:14
Same-sex marriage must be recognized across EU, court rules
European Union countries must recognize the lawful same-sex marriages of EU citizens conducted in other member states, the bloc's top court has ruled.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!