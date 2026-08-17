Samil Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samil Pharmaceutical veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 360,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -306,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 50,60 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at