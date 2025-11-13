|
13.11.2025 06:31:28
SamKwangGlass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SamKwangGlass hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1047,93 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SamKwangGlass 1201,00 KRW je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat SamKwangGlass 598,90 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 541,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.