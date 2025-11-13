SamKwangGlass stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SamKwangGlass hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1047,93 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SamKwangGlass 1201,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat SamKwangGlass 598,90 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 541,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at