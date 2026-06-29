Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
29.06.2026 07:54:39
Samsung and SK Hynix plan $600bn chipmaking expansion
Companies to invest alongside South Korean government in factories to meet surging demand for memory chipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!