Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.05.2026 16:11:21
Samsung avoids strike as workers approve massive bonus deal
Amid booming demand for AI chips, the government-backed deal will make more than 60% of the South Korean tech giant's workforce eligible for bonuses of about $370,000 this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|307 000,00
|2,68%
|Samsung ADRs
|2 725,00
|1,11%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|192 000,00
|2,56%
|Samsung GDRS
|4 250,00
|-1,85%
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