|
17.12.2025 14:27:51
Samsung Electro-Mechanics Rolls Out High-voltage MLCC For EV Charging Systems
(RTTNews) - Samsung Electro-Mechanics (009150.KS) has developed a multilayer ceramic capacitor (MLCC) designed for CLLC resonant circuits, a key component in electric vehicle charging systems.
The new automotive-grade MLCC delivers 33 nanofarads of capacitance at 1,000 volts in a compact 1210-inch (3.2 × 2.5 mm) package. Using C0G dielectric material, the component offers stable performance across a wide temperature range of -55°C to 125°C, meeting strict reliability requirements for EV applications.
The launch comes as automakers pack more electronics into vehicles, driving demand for smaller, higher-voltage components. Samsung Electro-Mechanics said the product was enabled by its proprietary ceramic materials and ultra-precision stacking technology.
The company has also expanded its high-voltage C0G lineup, adding 1,250V 10nF and 1,000V 22nF models in the same form factor, as it targets growing demand from EV and charging-system manufacturers.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.