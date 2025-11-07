Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
07.11.2025 13:09:00
Samsung hofft mit Galaxy S26 auf "zweite Blütezeit" des Smartphone-Geschäfts
Samsung plant für 2026 eine "zweite Blütezeit" seines Smartphone-Geschäfts und will mit der Galaxy-S26-Serie und Foldables an alte Absatzerfolge anschließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsungmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Samsung und SK hynix drehen an der Preisschraube - Milliardenpotenzial dank Deals mit NVIDIA und OpenAI (finanzen.at)
|
31.10.25
|NVIDIA, Samsung und Hyundai im KI-Megaprojekt: Südkorea setzt neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.10.25
|Mini-KI von Samsung: Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Gefahr? (finanzen.at)
|
22.10.25
|Samsung-Aktie im Plus: Neues AR-Headset als Alternative zur Apple Vision Pro (dpa-AFX)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Samsung zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Samsung-Aktie rutscht dennoch ab: Quartalsgewinn übertrifft Prognosen (dpa-AFX)
|
14.10.25
|Samsung on track for highest profit in 3 years (Financial Times)
Analysen zu Samsungmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|99 200,00
|-1,39%
|Samsung ADRs
|1 070,00
|-0,19%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|76 800,00
|-1,54%
|Samsung GDRS
|1 445,00
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.