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18.05.2026 06:31:29
SAMSUNG PUBLISHING legte Quartalsergebnis vor
SAMSUNG PUBLISHING äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
SAMSUNG PUBLISHING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 198,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 162,00 KRW je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat SAMSUNG PUBLISHING mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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