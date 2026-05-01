Samsung SDI legte Quartalsergebnis vor

Samsung SDI hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,530 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,09 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at