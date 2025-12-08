Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
08.12.2025 13:00:00
Samsung startet One UI 8.5 Beta mit neuen Features
Samsung hat die Beta-Phase für One UI 8.5 auf Basis von Android 16 gestartet. Nutzer der Galaxy-S25-Serie können die Vorabversion ab sofort testen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Samsung
01.12.25
|Samsung turns to M&A in its fight for an AI edge (Financial Times)
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
26.11.25
|ROUNDUP/Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron (dpa-AFX)
17.11.25
|Aktien von Samsung und SK hynix stark: Hohe Chipnachfrage und neue Großinvestitionen (finanzen.at)
03.11.25
|Samsung und SK hynix drehen an der Preisschraube - Milliardenpotenzial dank Deals mit NVIDIA und OpenAI (finanzen.at)
31.10.25
|NVIDIA, Samsung und Hyundai im KI-Megaprojekt: Südkorea setzt neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien im Aufwind (finanzen.at)
29.10.25
|Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
25.10.25
|Mini-KI von Samsung: Milliarden-Geschäft von KI-Aktien NVIDIA & Co. in Gefahr? (finanzen.at)
Analysen zu Samsung
Aktien in diesem Artikel
|Raytheon Technologies Corp
|146,14
|-0,33%
|Samsung
|108 400,00
|3,14%
