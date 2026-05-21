Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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21.05.2026 08:01:54

Samsung strike on hold as workers push for AI bonus

The walkout, which was due to start on Thursday, has been suspended while union members vote on a tentative deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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