Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
21.05.2026 08:01:54
Samsung strike on hold as workers push for AI bonus
The walkout, which was due to start on Thursday, has been suspended while union members vote on a tentative deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!