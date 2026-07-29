SANEI legte Quartalsergebnis vor

SANEI lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,10 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SANEI 33,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 7,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at