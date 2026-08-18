Sanix legte Quartalsergebnis vor

Sanix stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,64 JPY, nach -13,400 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,53 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at