SANNO präsentierte Quartalsergebnisse

SANNO lud am 12.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 130,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,39 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at