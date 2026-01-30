Sanoyas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanoyas präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,20 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sanoyas im vergangenen Quartal 7,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanoyas 5,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at