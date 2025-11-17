Sansei Landic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sansei Landic hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26,64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 58,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 5,20 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 37,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansei Landic 8,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at