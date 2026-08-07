SANSHIN ELECTRONICS präsentierte Quartalsergebnisse

SANSHIN ELECTRONICS hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 65,88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 75,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,39 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at