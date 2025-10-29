Santander Holdings USA Aktie
ISIN: US80282K2050
|
29.10.2025 10:21:14
Santander urges ministers to intervene in UK car finance compensation scheme
Lender’s chief executive says redress proposals could affect jobs, supply chains and broader UK economyBusiness live – latest updatesSantander UK has urged the government to intervene in the £11bn car finance compensation scheme, claiming that the current proposals could end up inflicting “significant” harm to consumers, jobs and the broader economy.It marks some of the strongest criticism to date of the Financial Conduct Authority’s (FCA) redress scheme, which is meant to draw a line under 14m historic car loan contracts that may be deemed unfair because of commission arrangements between lenders and car dealers. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
