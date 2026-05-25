25.05.2026 06:31:29

Santosh Fine Fab: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Santosh Fine Fab gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 47,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 INR gegenüber 0,040 INR je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Santosh Fine Fab mit einem Umsatz von insgesamt 164,08 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,20 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -1,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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