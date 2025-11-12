Sanyo Engineering Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanyo Engineering Construction hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 60,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,23 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at