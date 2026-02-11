|
SAO MARTINHO legte Quartalsergebnis vor
SAO MARTINHO lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 BRL erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat SAO MARTINHO mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 12,62 Prozent verringert.
