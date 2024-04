SAP-Aktie profitiert von Kurszielanhebung durch Goldman Sachs

Die SAP SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum ersten Quartal von 210 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen belegten die Stärke des Software-Entwicklers im Cloud-Geschäft, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum sei hier mit währungsbereinigt 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ermutigend. Auch die Qualität der Ergebnisse verbessere sich.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im Mittwochshandel auf XETRA gewinnt die SAP-Aktie zeitweise 0,67 Prozent auf 176,04 Euro. Die SAP SE-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 176,30 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 27,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 6.261 SAP SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 26,3 Prozent. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht.

