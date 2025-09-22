SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Experten-Einschätzung 22.09.2025 10:19:48

SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld trübe sich zwar ein, die Wachstumsdynamik der Walldorfer lege aber noch zu, schrieb Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:03 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 224,75 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20,13 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156 917 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2025 um 4,0 Prozent abwärts. Die kommenden Q3 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

09:29 SAP Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
