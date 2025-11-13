Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi AS hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,30 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,67 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,21 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at