Sasa Polyester Sanayi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sasa Polyester Sanayi hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 TRY. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sasa Polyester Sanayi im vergangenen Quartal 14,61 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sasa Polyester Sanayi 11,07 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at