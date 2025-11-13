|
13.11.2025 06:31:28
SATO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SATO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 56,71 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 56,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat SATO mit einem Umsatz von insgesamt 40,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,21 Prozent gesteigert.
