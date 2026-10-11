Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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11.10.2026 18:27:26
Saudi Arabia: second strike on Riyadh airport
Sunday's strike came as the King Khalid International Airport remained closed following a deadly attack on Saturday, and after a warning from Houthi rebels in Yemen that "worse is yet to come."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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