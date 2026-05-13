Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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13.05.2026 20:35:42
Saudi Arabia launched strikes against Iran
Riyadh wanted to show it was defending itself but told Tehran it was not joining broader US-Israeli assaultWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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