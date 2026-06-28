Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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28.06.2026 15:48:48
Aramco helicopter crashes at Saudi port
At least 14 Saudi nationals killed in Ras Tanura hours after US-Iran strikes threaten fragile deal to reopen Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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