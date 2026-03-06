Saudi Basic Industries legte Quartalsergebnis vor

Saudi Basic Industries stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,98 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saudi Basic Industries -0,630 SAR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 27,95 Milliarden SAR, gegenüber 34,70 Milliarden SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,590 SAR. Im Vorjahr waren 0,510 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Saudi Basic Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 116,53 Milliarden SAR im Vergleich zu 139,98 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at