09.02.2026 06:31:29
Saven Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Saven Technologies ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saven Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,48 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saven Technologies 0,700 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 45,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
