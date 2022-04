Sberbank-Aktie: Siegfried Wolf bleibt vorerst Aufsichtsratschef der Sberbank Europe

Das schreibt die "Kleine Zeitung". Er hatte zwar angekündigt, mit 22. März seine Funktion als Aufsichtsratschef der Tochter der größten russischen Bank Sberbank zurückzulegen. Aber die an diesem Datum geplante ordentliche Hauptversammlung fand "aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine" nicht statt, so Wolfs Sprecher Josef Kalina zu der Zeitung.

Wolf sei als Aufsichtsratsvorsitzender in die Bemühungen um eine geordnete Abwicklung involviert, sein Rücktritt würde "in der derzeitigen Situation nicht dazu beitragen", so Kalina laut Zeitung weiter. Sobald es "in Anbetracht der Gesamtumstände vertretbar erscheint" werde Wolf sein Mandat aber enden lassen.

