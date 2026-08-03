SBI legte Quartalsergebnis vor

SBI hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 229,07 JPY. Im Vorjahresviertel waren 139,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 443,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 571,01 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at