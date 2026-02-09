09.02.2026 06:31:29

SC ENGINEERING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SC ENGINEERING lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,27 KRW gegenüber -11,000 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,33 Prozent auf 44,73 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 52,83 Milliarden KRW gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 141,290 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 112,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 172,32 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 179,88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
