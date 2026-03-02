Scantech (Hangzhou) A legte Quartalsergebnis vor

Scantech (Hangzhou) A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Scantech (Hangzhou) A 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,36 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 370,57 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Scantech (Hangzhou) A einen Umsatz von 330,06 Millionen CNY eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,67 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 417,00 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at